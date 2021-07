Em entrevista ao programa Cidade Alerta, o irmão mais velho da jovem contou que ela perdeu o pai em um caso de latrocínio, há sete anos, mas que isso não justificaria sua entrada para o tráfico: Jamais passei a mão na cabeça dela. O que ela fez tá errado e ela vai pagar. - Reprodução

Em entrevista ao programa Cidade Alerta, o irmão mais velho da jovem contou que ela perdeu o pai em um caso de latrocínio, há sete anos, mas que isso não justificaria sua entrada para o tráfico: Jamais passei a mão na cabeça dela. O que ela fez tá errado e ela vai pagar.

Publicado 23/07/2021 09:07 | Atualizado 23/07/2021 10:29

Rio - Conhecida como "Gatinha da Cracolândia", Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, foi presa em São Paulo, na Cracolândia, nesta quinta-feira, 22. De acordo com a Polícia Civil, mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos com a cooperação da jovem, que não resistiu a prisão. Com mais de 36 mil seguidores em rede social, Lorraine já tinha sido presa no dia 30 de junho, junto com o namorado que chefiava o tráfico da região, André Japonês.

Após ser presa no mês passado, a jovem conseguiu o direito da prisão domiciliar por ser mãe de um bebê recém-nascido, mas saiu da casa onde estava e foi para o apartamento do parceiro, onde foi surpreendida pela polícia. Segundo o delegado, Lorraine não demonstrou preocupação com a filha: "Parece uma moça solteira, desimpedida, sem nenhum compromisso".