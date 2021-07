Homem foi atacado por tubarão neste domingo, 25 - Reprodução

Publicado 26/07/2021 10:31 | Atualizado 26/07/2021 10:32

Rio - Um homem de 32 anos foi atacado por um tubarão em Jaboatão dos Guararapes, em Recife (PE) , neste domingo, 25. Testemunhas relataram os últimos momentos antes da vítima sofrer o ataque. De acordo com uma vendedora ambulante, o homem ignorou três vezes os alertas do salva-vidas e dos garçons de um bar na praia. As informações são do G1.

"O salva-vidas apitou, sinalizou três vezes e os garçons aqui do bar também avisaram que ele não fosse, mas ele foi. Eu estava ali na frente atendendo e quando eu olhei, ele já estava nadando para lutar contra o tubarão", afirmou Carla Silva.

O despachante Ivanildo José da Silva disse que passou mal quando viu os ferimentos do amigo. "Uma pessoa fez assim 'tem tubarão' e todo mundo correu, só que eu não sabia de nada, que era meu amigo. Nessa hora, eu passei mal, os bombeiros vieram me socorrer também, me colocaram para lá e depois eu fui vê-lo", contou

Everton dos Reis Guimarães sofreu ferimentos na parte posterior da coxa esquerda, na nádega e passou por uma cirurgia nesse domingo. De acordo com as informações do Hospital da Restauração, onde ele está internado, ele já está consciente na sala de recuperação e tem previsão de ser encaminhado à enfermaria.

"Colocaram aquela fita para o pessoal não passar, só eu podia chegar mais perto. Eu cheguei e perguntei 'Por que fizeste isso?' e ele me disse que foi tomar banho. Eu falei: 'Eu não disse a você que aqui era perigoso?'", relatou Ivanildo, dizendo que o amigo estava consciente após o incidente.

Além do ataque de Everton, outros 13 casos foram registrados na área conhecida como Igrejinha de Piedade. Ainda, o incidente é o segundo ataque no mesmo local em 15 dias.

No último dia 10, um homem de 51 anos morreu após depois de ser atacado por um tubarão no mesmo ponto da praia. A vítima perdeu a mão e teve um ferimento profundo na coxa. Segundo o G1, ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.