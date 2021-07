O senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o presidente Jair Bolsonaro - Isac Nóbrega/Presidência

Publicado 26/07/2021 11:22 | Atualizado 26/07/2021 11:24

A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que estava marcada para esta segunda-feira, 26, foi adiada e deve ocorrer somente na terça-feira. O encontro foi agendado para acertar os últimos detalhes da posse do parlamentar como ministro-chefe da Casa Civil.

Ciro Nogueira estava em viagem internacional - em recesso parlamentar, descansava no México - e o seu voo teve um problema que adiou o retorno do parlamentar ao Brasil. A agenda com Bolsonaro estava prevista para ocorrer na tarde de hoje, mas acabou cancelada. Somente após a reunião entre o chefe do Planalto e o novo ministro é que se definirá, por exemplo, a data da posse de Nogueira no cargo.

Na semana passada, o presidente anunciou uma "pequena reforma ministerial" que inclui, além da indicação de Ciro Nogueira, a transferência de Onyx Lorenzoni para a pasta do Ministério do Trabalho e Previdência, a ser recriada, e de Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência.