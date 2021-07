Com o novo, o total de imunizantes liberados desde o último dia 14 chega a 8,5 milhões de unidades - Divulgação

Com o novo, o total de imunizantes liberados desde o último dia 14 chega a 8,5 milhões de unidadesDivulgação

Publicado 28/07/2021 10:29 | Atualizado 28/07/2021 11:29

Rio - O vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia acompanhou na manhã desta quarta-feira, 28, a entrega de mais 1,5 milhão de doses da vacina do Butantan contra a covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Com essa entrega de hoje, o Instituto Butantan e o Governo de São Paulo completam 61,649 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações”, disse Garcia.

Publicidade

As entregas ao Ministério da Saúde começaram em 17 de janeiro deste ano, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desde o dia 14 de julho até hoje, foram entregues um total de 8,5 milhões de doses da vacina. Essas entregas são referentes à produção do lote de 10 milhões de doses processadas a partir dos 6 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) recebidos no dia 26 de junho. A matéria-prima foi envasada no complexo fabril do Butantan, na zona oeste da cidade de São Paulo, e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses.



Na madrugada do último dia 13 de julho, o instituto recebeu carga recorde de 12 mil litros de matéria-prima para produzir e entregar as 20 milhões de doses.



As vacinas liberadas hoje fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio.