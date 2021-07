Forças-tarefas contra aglomerações na pandemia da covid-19 em conjunto com as polícias, o Procon e a Vigilância Sanitária - Divulgação

Publicado 28/07/2021 15:02

A Polícia Militar de São Paulo identificou através das câmeras de monitoramento, um furto na madrugada desta terça-feira, 27, na região do Tatuapé. Um ladrão furtou um homem que sofria um mal súbito e encontrava-se estirado no chão.



Segundo informações, nas imagens é possível observar que o rapaz estava parado na calçada e, depois de um certo tempo, sofre um mal súbito e cai no chão. Em seguida, o suspeito se aproxima, furta o celular da vítima e foge correndo. As câmeras de segurança permitiram aos oficiais localizarem o indivíduo através de videomonitoramento.

Uma equipe do 8º Batalhão foi encaminhada ao local para encontrar o ladrão. Com ele, foi localizado o celular furtado. A Polícia Militar não soube informar a situação que a vítima se encontra.

O crime ocorreu próximo a um ponto de táxi, ao lado do shopping Metrô Tatuapé, na Rua Domingos Agostim, altura do número 91, e o caso foi registrado no 30º DP do Tatuapé.