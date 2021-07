Imagem de um homem do campo armado com um rifle acompanhava uma mensagem parabenizando os agricultores - Reprodução/Twitter

Imagem de um homem do campo armado com um rifle acompanhava uma mensagem parabenizando os agricultoresReprodução/Twitter

Publicado 28/07/2021 15:44

Rio - A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom) apagou de seu perfil no Twitter nesta quarta, 28, a publicação que celebrava o Dia do Agricultor, comemorado hoje, com foto de homem armado com espingarda. Nas redes sociais, o órgão sofreu críticas por relativizar a gravidade da violência no campo.

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", diz o post. Ele já teve mais de 3 mil compartilhamentos, 1.600 curtidas e mais de 3 mil comentários", dizia a Secom.

Publicidade

Integrantes do governo, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) compartilharam homenagens aos trabalhadores rurais, mas sem menção a armas, como fez a Secom. "Quero cumprimentar todos vocês pelo trabalho que fazem, pelos alimentos que colocam à mesa dos brasileiros", disse a chefe da pasta em vídeo publicado no Twitter. Já a parlamentar publicou foto que mostra a silhueta de um homem em um campo e escreveu: "Parabéns aos agricultores do nosso imenso Brasil, que levam diariamente toneladas de comida às casas de todo o mundo! Um setor fundamental para o crescimento econômico do nosso país! Parabéns Agricultor!".