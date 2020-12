Márcio Jardim é o novo Secretário de Comunicação na nova gestão de Fabiano Horta Foto: Rede Social

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:29 | Atualizado 29/12/2020 15:47

Maricá - No jogo do poder da segunda gestão do Prefeito Fabiano Horta as peças já começam a ser montadas ainda no finalzinho de 2020.



Em reunião realizada no Centro de Artes e Esportes Unificados (O CEU) em Itapeba, na tarde desta terça-feira (29/12) foi anunciado a troca destas cadeiras no Secretariado Municipal.



Olavo Noleto, Secretário de Comunicação desde novembro de 2019, vem realizando a mais de um ano um Secretariado Competente, sendo um interlocudor impecável entre a Prefeitura Municipal e a mídia (local e nacional), nas ações adotadas pela Prefeitura e durante sua gestão, por conta do brilhante trabalho desenvolvido Olavo Noleto assume agora a Presidência da CODEMAR no Governo Fabiano Horta substituindo José Orlando, deixando em seu lugar o Petista Marcos Jardim, que a partir de agora estará a frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Maricá (SECOM), a equipe recebeu o comunicado com muita alegria por acreditar na força da indicação de Olavo e pela experiência de Marcos Jardim atuando a tantos anos no PT.



Outra informação relevante é que Márcio Jardim já foi um dos Secretários no governo do antecessor de Fabiano Horta, o ex-Prefeito Quaquá, a indicação fortalece ainda mais a sintonia deste grupo político a mais de 12 anos no poder a frente da Prefeitura de Maricá.



A posse do novo Secretário de Comunicação, Márcio Jardim e do novo Presidente da CODEMAR e do novo presidente da CODEMAR Olavo Noleto será no dia 1 de Janeiro de 2021.