Publicado 02/08/2021 17:36

Durante uma abordagem, um policial militar deu uma voadora em um jovem de 17 anos na noite desse domingo, 1, em Pérola, no noroeste do Paraná. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelas pessoas que estavam no local.



Na gravação, é possível ver o policial descendo do carro e correndo em direção ao adolescente. Depois de acertar o golpe, o jovem foi rendido no chão.

Ao portal G1 , o Comando do 25º Batalhão da Polícia Militar disse que pediu o envio dos documentos da ocorrência para analisar, além de instaurar sindicância para apurar a ação policial.

O boletim de ocorrência justificou que os agentes avistaram o motociclista em "atividade suspeita" enquanto faziam ronda e, na ocasião, os policiais teriam dado ordem de parada, mas o jovem não obedeceu e tentou fugir. O adolescente só foi pego após passar por diferentes ruas e bater em uma viatura da PM na Avenida Perola Byinton, onde "havia aglomeração de várias pessoas e veículos, colocando as vidas de terceiros em risco", informaram os agentes.



O jovem foi encaminhado à delegacia e, segundo o boletim, ele foi acusado de infração por pilotar sem possuir CNH, desobedecer ordem de parada, dirigir ameaçando pedestres e demais veículos e transitar pela contramão. A motocicleta também foi apreendida, já que está com dívidas de licenciamento.

Em nota, o Conselho Tutelar de Pérola afirmou que não acompanhou a ação e que só foi acionado quando o adolescente já estava na sede da Polícia Militar.



Os conselheiros, segundo o órgão, entraram em contato com os pais do jovem e deram orientações à família e ao próprio adolescente. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar de São Jorge do Patrocínio, onde a família mora.