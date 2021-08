Mulher espanca dois cães com pedaços de madeira - Reprodução

Publicado 02/08/2021 18:45 | Atualizado 02/08/2021 18:50

Palmas - Uma mulher espancou dois cães com pedaços de madeira no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, no Tocantins. Os maus tratos foi gravado pelo ex-companheiro da agressora, que registrou o crime sem tomar nenhuma atitude.

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher batendo várias vezes nos cães. Os cães choram e tentam se esconder, mas são perseguidos até saírem do local.

De acordo com a TV Anhanguera, a mulher foi demitida do emprego após as imagens das agressões viralizarem na web. Em entrevista a emissora, ela alegou ter agredido os cachorros após eles rasgarem um pacote de fralda e afirmou estar arrependida.

Já a Polícia Civil do Tocantins informou que que a suspeita foi identificada, localizada e intimada para prestar declarações.

