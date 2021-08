Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 02/08/2021 21:18 | Atualizado 03/08/2021 14:00

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovaram na noite desta segunda-feira, 2, por unanimidade, a instauração de inquérito de natureza administrativa e notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelas declarações quem tem feito sobre sistema eleitoral brasileiro e por ameaça à realização das eleições.

A representação foi feita durante a abertura dos trabalhos do TSE no segundo semestre. O ministro Luís Roberto Barroso, foi o responsável pelas considerações, e fez duras críticas ao chefe do Executivo, que na última semana chegou a dizer que as eleições não aconteceriam caso a proposta do voto impresso não passasse.

Barroso citou atitudes antidemocráticas cometidas pelo presidente e afirmou que as ameaças de Bolsonaro à realização das eleições fazem parte de uma conduta antidemocrática. Após o início de sua fala, o ministro instaurou um novo inquérito para apurar fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda política fora do tempo permitido.