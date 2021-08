Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Jair Bolsonaro (sem partido)AFP

Publicado 03/08/2021 13:24

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta terça-feira, 3, que o governo federal deve recomendar a flexibilização de medidas sanitárias em breve, devido ao avanço da vacinação no país.

"Creio que daqui a poucas semanas o governo federal pode recomendar o afrouxamento de certas medidas protetivas para que o Brasil, sim, volte à normalidade", disse, em tom de reclamação dando ênfase à palavra recomendar em entrevista à TV Asa Branca, de Caruaru (PE).

Bolsonaro se queixou novamente da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) segundo a qual a definição de medidas de enfrentamento à pandemia cabe também aos governos locais.

O chefe do Executivo revelou que o governo tem buscado, por meio do Ministério do Turismo, aumentar o volume de visitas ao Brasil para estimular a retomada do setor do turismo, prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. "Gilson (Machado, ministro do Turismo,) esteve agora há pouco em um evento fora do Brasil, na Europa, tratando desses assuntos", disse.



Bolsonaro também voltou a destacar resultados da geração de empregos que, segundo ele, mostram "poder enorme de reação" do Brasil à crise econômica provocada pela pandemia da covid-19.