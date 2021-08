Brasil

Governo do DF faz enquete para nome de mascote: Álcool Gelson, Kinho ou Alkin

Votação online acontece no perfil no Instagram do vice-governador Paco Brito (Avante), que coordena o Comitê 'Todos Contra a Covid'

Publicado 03/08/2021 15:09 | Atualizado há 1 hora