Publicado 09/08/2021 13:11 | Atualizado 09/08/2021 13:20

Rio - Na madrugada do último sábado,7, uma mulher foi assassinada a facadas pelo namorado no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Em seguida, o homem identificado como Murilo Gomes também pôs fogo no apartamento em que ela morava e tirou a própria vida. Segundo amigos da vítima, Ana Victória Cavalcanti havia enviando mensagens na mesma madrugada falando sobre o término do relacionamento. Ana deixa um filho pequeno.

De acordo com informações do jornal Diário de Pernambuco, o incêndio teve início por volta das 02h50 na rua Capitão Zuzinha. Antes de ser contido por uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros Militar e do Koban da Polícia Militar de Pernambuco, alguns moradores do prédio que não conseguiram sair de seus apartamentos, foram socorridos.

Segundo uma amiga da vítima, Murilo era bastante ciumento. "Não sei de agressão física, mas ele já fez ameaças e era um cara muito ciumento", afirmou. Ainda de acordo com a amiga, ele morreu asfixiado por conta do incêndio no apartamento e não carbonizado como teria sido informado pelo Corpo de Bombeiros.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

