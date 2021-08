De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 500 mil grávidas e puérperas com comorbidades já foram vacinadas contra a covid-19 no país - Reprodução

10/08/2021

São Paulo - Um estudo recente feito pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) apontou que lactantes que receberam a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, apresentaram anticorpos contra covid-19 no leite materno, capazes de proteger também os bebês, até quatro meses após a vacinação.



A pesquisa foi realizada com 20 funcionárias que foram imunizadas entre janeiro e fevereiro deste ano. Para a realização da pesquisa, foram recolhidas nove amostras de leite no total.

A pesquisa mostrou que os níveis de anticorpos do leite materno ainda estavam altos quatro meses após a vacinação das mulheres. Os auges da produção de anticorpos se deram na segunda semana após a primeira dose e na quinta e na sexta semana após a segunda dose da vacina.



A imunização das lactantes e gestantes oferece proteção de duas formas: aos bebês ainda não nascidos, por meio da placenta, com anticorpos IGG, e por meio do leite materno, aos recém-nascidos, com anticorpos IGA.



De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 500 mil grávidas e puérperas com comorbidades já foram vacinadas contra a covid-19 no país. As gestantes se tornaram público prioritário da campanha de vacinação porque a taxa de letalidade da covid-19 entre elas é muito maior que a média (10% para grávidas contra 2% da população em geral).



Apenas duas vacinas são recomendadas para as gestantes, sendo uma delas a Coronavac, por ter grande eficácia e um alto perfil de segurança.