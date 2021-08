Brasil

CPI da Covid: especialista aponta que superdosagem de ivermectina pode causar intoxicação

O vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, expôs trechos de um estudo do doutor Marcelo Beltrão, no qual ele associa graves consequência ao uso indevido do antiparasitário

Publicado 11/08/2021 13:37 | Atualizado há 15 segundos