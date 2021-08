20.378.570 brasileiros já foram infectados pelo vírus - Reprodução

Publicado 16/08/2021 19:06

O Brasil registrou 434 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 569.492 vidas perdidas para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta segunda-feira, 16.

Nas últimas 24 horas, 14.471 novos casos positivos para o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram registrados no Brasil. Ao todo, 20.378.570 brasileiros já foram infectados pelo vírus.



Desde o último dia 31, a média móvel de óbitos vem atingindo um patamar abaixo de mil, algo que não accontinuou com a tendência de queda e registrou média móvel de óbtos de 847. Já a média móvel de casos está em 28.688.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (142.609), Rio de Janeiro (60.655) e Minas Gerais (51.970). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.808), Roraima (1.917) e Amapá (1.939).

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo também lidera com mais de 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 2 milhões, e Paraná, com 1,4 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (87.492), seguido por Roraima (121.940) e Amapá (122.062).