Publicado 16/08/2021 18:11

Uma família que mora ao lado de uma agência bancária foi vitima de um sequestro, no último domingo, 15, durante um assalto a banco no bairro CPA I, em Cuiabá. Os moradores da residência passaram por momentos de terror nas mãos de bandidos que explodiram uma parede da casa para ter acesso ao banco.

De acordo com informações da Polícia Civil, o alarme disparou por volta das dez da noite, os policiais perceberam uma movimentação estranha em uma casa que fica ao lado da agência e entraram para averiguar.



Os policiais encontraram a família dentro de um dos quartos e as ferramentas utilizadas pelos criminosos em outro cômodo. Segundo relatos, a família já estava amarrada desde as seis da noite.

No banco, os policiais encontraram cordas, baterias, munições 9mm e um pedaço de placa eletrônica. Os bandidos fugiram sem levar o dinheiro, assustados pelo alarme de segurança. Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do portal CenárioMT*