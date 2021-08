Luciano foi preso em flagrante após disparar tiros na porta de seu vizinho - Divulgação/Polícia Civil Goiás

Luciano foi preso em flagrante após disparar tiros na porta de seu vizinhoDivulgação/Polícia Civil Goiás

Publicado 16/08/2021 17:34

Goiás - Luciano Antonio Binatti, de 51 anos, foi preso em flagrante após disparar tiros com arma de fogo contra porta do vizinho que estava com som muito alto. O caso aconteceu no Jardim Guanabara, região norte da capital goiana.



O tenente do Exército disse a polícia que efetuou os disparos por medo de agressão. Luciano teria sido recebido no portão por um jovem mais forte que ele.

Na delegacia, o primeiro tenente do Exército afirmou que, na madrugada de domingo, os jovens perturbaram o seu sossego e de sua irmã. Ele alegou que se dirigiu à casa ao lado e pediu para que abaixassem o volume da música.

Wanderson Carvalho Lima, de 28 anos, que saiu no portão após o chamado do tenente, disse que desligou o som imediatamente. Contudo, o militar continuou a gritar no local.

Segundo outro jovem que estava na residência, Lohan Ibrahin de Sousa Alves, de 20 anos, o militar estava “muito alterado” e, a todo momento, batia no peito de seu amigo e apontava a arma para todos que estavam na área da casa.

Tiago Igor Souza, defensor público, pediu à Justiça que fosse concedida a liberdade provisória do militar, mas o pedido foi negado. Juliana Giovanini Gonçalves, promotora de Justiça, entendeu não haver necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, o que ainda não foi analisado pela Justiça.