Ataques estavam sendo planejados por um aplicativo de mensagensPolícia Civil / divulgação

Publicado 16/08/2021 17:22

Dois adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos, foram detidos no último domingo, 15, pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), por planejarem um ataque à escolas no Rio Grande do Norte. Os jovens, que são primos, arquitetavam o massacre por um aplicativo de mensagens.

De acordo com a Polícia Civil, pelo menos quatro adolescentes planejavam invadir duas escolas, utilizando armas químicas incendiárias conhecidas pelo nome “coquetel molotov”, segundo mensagens trocadas pelos jovens, ao final dos atos, a intenção seria cometer suicídio.



Investigações lideradas pela DERCC levaram os policiais a identificar e localizar a residência dos suspeitos. Os levantamentos apontaram que dois adolescentes, que são primos, iriam cometer o crime durante a visita do primo mais novo a casa do mais velho.

"O adolescente que reside em Itumbiara estava com viagem marcada para Campo Redondo e, nos próximos dias, certamente se encontraria com o primo que lá reside, o que tornava ainda mais concreta a chance deles materializarem seus planos de massacres", informou a Polícia Civil do Goiás.

A ação, realizada em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, evitou massacres que provavelmente ocorreriam em duas escolas potiguares.