O Plenário deverá analisar destaques que pretendem retirar alguns pontos da PECMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 17/08/2021 21:43

A Câmara dos Deputados aprovou, por 347 votos a 135, em segundo turno, a PEC da reforma eleitoral (Proposta de Emenda à Constituição 125/11) . Estão em análise agora os destaques que podem retirar pontos da PEC.



De acordo como o texto aprovado em 1º turno, um substitutivo da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), a partir das eleições seguintes à promulgação da emenda constitucional os partidos poderão voltar a fazer coligação partidária nas eleições proporcionais, o que está proibido pela Emenda Constitucional 97, de 2017.



O Plenário deverá analisar destaques que pretendem retirar esse ponto da PEC, assim como outros relacionados à mudança da cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a recursos do Fundo Partidário e do Fundo de Financiamento de Campanhas e ao tempo de rádio e TV.



Com informações da Agência Câmara Notícias*