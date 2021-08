Menina de 11 anos era estuprada com o consentimento do pai - Divulgação/ Agência Brasil

19/08/2021

São Paulo - Uma menina de 11 anos foi abusada sexualmente por um homem de 74 anos com o consentimento do próprio pai. O suspeito foi preso em Carapicuíba, São Paulo, nessa quarta-feira (18). As informações são da Record TV.



Vizinhos desconfiavam dos abusos há mais de uma mês e alguns moradores filmaram a criança na companhia do aposentado. De acordo com testemunhas, a menina frequentava a casa do criminoso quase todos os dias.

Ontem, um dos vizinhos conseguiu ver a criança sentada no colo do homem, por meio de um vão no muro da casa dele. Com a ajuda de outras pessoas, o morador arrombou o portão e resgatou a menina, que deixou o local assustada e chorando.

De acordo com as informações, as pessoas que estavam no momento do resgate perguntaram à criança se o homem estava abusando dela e ela confirmou o crime.

A polícia foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Os vizinhos disseram que o pai da vítima tem problemas mentais e recebia dinheiro do abusador. A mãe da criança já morreu.

O pai teria ido à delegacia prestar depoimento, mas foi liberado. No entanto, ele não voltou para casa.