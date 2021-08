Suspeito de matar casal é identificado - Divulgação Polícia Civil

Publicado 19/08/2021 18:07 | Atualizado 19/08/2021 18:11

Goiânia - A Polícia Civil de Goiás divulgou nesta quinta-feira (19), a identidade do suspeito de matar um casal que teria transmitido covid-19 para o pai e irmão dele , que morreram com a doença, em Itumbiara, no interior de Goiás. Além do casal, o investigado atirou também no filho de Flanklaber, principal testemunha do crime.O homem é Vanderli dos Reis Santana, de 24 anos, e encontra-se foragido. Segundo a perícia, ele atirou 19 vezes no casal. O jovem assassinou Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e Marilia Silva e Silva, de 37, por acreditar que eles foram os responsáveis por infectar sua família com o novo coronavírus.