Paraquedista morre após se acidentar nos Lençóis Maranhenses - Reprodução/redes sociais

Publicado 20/08/2021 16:19 | Atualizado 20/08/2021 16:21

São Luis - O paraquedista Gildson de Oliveira, de 55 anos, morreu nesta quinta-feira (19) em um acidente no evento Boogie dos Lençóis, realizado Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, na cidade de Barreirinhas, a 252 km de São Luís. A polícia investiga se houve falha no equipamento ou se o acidente foi causado por falha humana.



Nas redes sociais, os organizadores do evento se pronunciaram sobre o ocorrido. "O Boogie dos Lençóis 2021 lamenta profundamente o acidente sofrido por Gil, um de nossos atletas, na tarde da quinta-feira, 19. Prestamos solidariedade e oferecemos todo o suporte à família, nesse momento de dor. Estamos unidos no intuito de mandar as melhores vibrações para que Gil faça uma passagem tranquila!".