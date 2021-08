Amado Batista - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 13:53

Em vídeo nas redes sociais, o cantor Amado Batista convocou a população a participar de um ato em apoio a Jair Bolsonaro (sem partido) e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Brasil, acorda! Estaremos juntos nas ruas em favor do Brasil, em favor da nossa liberdade, em favor do nosso capitão, presidente. Aliás, nós o elegemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é o que todos nós sonhamos”, diz.

No vídeo, Amado Batista diz, ao som do Hino Nacional, que há "vários corruptos travando a vida do presidente”. Veja a publicação original, feita pela vice-presidente nacional do PTB, Graciela Nienov:

Nosso super artista faz um convite especial, Amado Batista, homem de coragem. Dia 07 eu vou… pic.twitter.com/opvt5q5P8j — Graciela PTB 14 (@graciptb14) August 20, 2021

A publicação foi divulgada na noite de quinta-feira (19/8) no perfil da política. Nesta sexta-feira (20/8), a Polícia Federal (PF) cumpriu 13 mandados de busca e apreensão; um deles ocorreu em um endereço do cantor Sérgio Reis.

A ação corresponde aos 29 mandados que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes , atendendo um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para apurar manifestações contra as instituições.