Anvisa autoriza estudo clínico de vacina contra covid da Inovio PharmaceuticalsMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/08/2021 13:09 | Atualizado 25/08/2021 13:12

Braília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quarta-feira, dia 25, a realização de ensaio clínico da vacina INO-4800. A análise é patrocinada pela empresa americana de Biotecnologia Inovio Pharmaceuticals, Inc.

O ensaio clínico autorizado é de Fase 3, controlado por placebo, no qual um de cada três voluntários receberá o placebo, para avaliar a segurança, imunogenicidade e eficácia da candidata à vacina INO-4800 administrada por via Intradérmica (ID). No local de aplicação da vacina será utilizada uma técnica de facilitação para entrada do DNA no tecido celular (eletroporação) com um dispositivo próprio.

O estudo prevê aplicação de duas doses com intervalo de 28 dias em voluntários maiores de 18 anos. O protocolo do estudo prevê a participação de 350 voluntários no Brasil distribuídos entre os estados do RJ, SP, SC e RS.

Trata-se de um estudo global com previsão de 7.116 participantes distribuídos entre Brasil, Argentina, Colômbia, Estados Unidos da América, Filipinas, México, Perú, Polônia, República Checa e Tailândia. Os estudos iniciais (Fase 1 e2) foram realizados nos Estados Unidos, Coréia do Sul e China).