Publicado 26/08/2021 14:14

Teresina - Um professor de biologia fez uma declaração polêmica enquanto dava aula em uma escola em Teresina, no Piauí. De acordo com ele, "90% dos casos de feminicídio a mulher tem culpa".



O caso aconteceu durante uma aula na última quarta-feira (26). A fala foi gravada e publicada nas redes sociais por alunos da instituição.

Em nota publicada no perfil do Instagram, o colégio CPI informou que o professor foi afastado do quadro de funcionários. "[..] o Colégio CPI tem pautado suas ações no sentido de proporcionar educação inovadora, ensino de qualidade, grandes resultados, formando cidadãos éticos que possam contribuir para construção de uma sociedade justa e igualitária, para que todos tenham seus direitos e deveres reconhecidos e respeitados", escreveram.