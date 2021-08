Carro foi prensado entre dois caminhões em acidente que matou duas mulheres. - Reprodução

Carro foi prensado entre dois caminhões em acidente que matou duas mulheres.Reprodução

Publicado 27/08/2021 17:36

Um acidente envolvendo dois caminhões na zona sul de Manaus, terminou na morte de duas mulheres nesta sexta-feira, 27. Um carro foi esmagado entre dois caminhões, matando a motorista, identificada como Suzy Pedrosa Caldas, 37 anos, e uma passageira — que não teve a identidade revelada.

Homens do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar aturam para retirar as vítimas das ferragens.



O acidente bloqueou o trânsito no sentido Centro/Bairro da avenida Rodrigo Otávio, e provocou congestionamento no sentido contrário.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela polícia, o motorista que provocou o acidente batendo na traseira do carro fugiu após a colisão.

Veja o vídeo abaixo: