O ministro tem sido alvo frequente de ameaças nos últimos diasDivulgação

Publicado 06/09/2021 19:09 | Atualizado 06/09/2021 19:12

No último sábado, 4, o ex-policial militar de Minas Gerais, Cássio Rodrigues Costa Souza, utilizou as redes sociais para ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. “Terça-feira nós vamos te matar e toda a sua família, seu vagabundo”, diz a publicação feita no Twitter.



O nome de Cássio Rodrigues consta no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, expedido no dia 24 de julho de 2018. O militar está na lista de policiais reformados por incapacidade física definitiva. Ele era lotado no 31º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.



A publicação foi excluída, porém prints circularam pelas redes sociais e, após a repercussão, a conta do PM foi suspensa do Twitter por “violar as regras” da plataforma.



Ataques



O bolsonarista Márcio Giovani Nique, conhecido como "professor Marcinho", foi preso pela Polícia Federal em Santa Catarina nesta segunda-feira, 6. Em transmissões realizadas nas redes sociais, ele havia declarado que "um empresário grande está oferecendo uma grana federal que vai sair pela cabeça [do ministro do Supremo Tribunal Federal] Alexandre de Moraes, vivo ou morto".



Além disso, Moraes também foi vítima de agressões verbais no clube Pinheiros, em São Paulo. O ministro prestou queixa contra as pessoas que o ofenderam, após ser alertado por um segurança. No boletim de ocorrência, o segurança afirmou que foi informado acerca do comportamento de quatro homens que estavam no local: enquanto consumiam bebidas alcóolicas, eles ameaçaram o magistrado. Ao sair do clube, um dos homens teria chamado Moraes de "careca ladrão", "advogado do PCC" e "careca filho da p*", além de ter defendido o fechamento do STF.