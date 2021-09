Criminosos fizeram 'arrastão' e roubaram três aeronaves do aeroporto de Aquidauana (MS) - Polícia Civil/Divulgação

Criminosos fizeram 'arrastão' e roubaram três aeronaves do aeroporto de Aquidauana (MS)Polícia Civil/Divulgação

Publicado 06/09/2021 18:56 | Atualizado 06/09/2021 19:04

A Polícia Civil informou que os criminosos que realizaram um "arrastão" no aeroporto de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, na madrugada desta segunda-feira, 6, estavam "fortemente armados". Segundo a corporação, alguns deles falavam "língua espanhola e outros o idioma brasileiro". As informações foram apuradas pelo portal G1.

De acordo com o G1, até agora, a investigação indica que os suspeitos falavam de maneira agressiva, mas não bateram no vigia nem em outras vítimas. Porém, eles teriam jogado combustível em uma delas.

"Eles foram direto para o local onde estavam estacionadas as aeronaves no hangar do aeroporto e ameaçavam o todo tempo. Aparentemente, falavam língua espanhola, então seriam bolivianos ou paraguaios. Em um das vítimas, jogaram combustível de avião", disse o delegado Jackson Frederico, um dos responsáveis pela investigação, em entrevista ao G1.

O delegado foi um dos primeiros a chegar no local. Policiais do município e uma equipe da Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) estiveram no aeroporto. O Batalhão de Choque da Polícia Militar (BpChoque), a Polícia Federal e técnicos da Força Aérea Brasileira (FAB) também foram ao local da ocorrência.

Em nota, o Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) da Força Aérea Brasileira (FAB), situado em Brasília (DF), informou que foi notificado sobre a ocorrência em questão nesta segunda-feira, 6. "A FAB colabora com as autoridades de segurança pública responsáveis pelo caso e emitiu uma ordem de vigilância intensiva do controle de tráfego aéreo aos Centros de Operações Militares (COpM) da Aeronáutica", esclareceu.

Procuradas por O DIA, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e a Polícia Federal não responderam até a última atualização desta reportagem.

O caso