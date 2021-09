Almir Sater - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 14:05 | Atualizado 06/09/2021 14:46

Uma força-tarefa policial investiga o roubo de três aeronaves e a tentativa de levar outras do aeroporto de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Segundo informações do G1, ao menos dezoito criminosos estiveram no local na madrugada desta segunda-feira (6).

Durante a ação, que levou cerca de trinta minutos, o bando rendeu o vigia e o obrigou a abastecer os aviões. Um do tipo Sky Lane, matrícula PTDST, pertencia ao também compositor sul-mato-grossense Almir Sater. A polícia suspeita que tenham fugido rumo à Bolívia.