Gugu Liberato e Thiago SalvaticoReprodução

Publicado 06/09/2021 17:03 | Atualizado 06/09/2021 18:00

A polêmica entrevista de Rafael Ilha questionando os relatos a respeito da queda que levou à morte Gugu Liberato, fez Thiago Salvatico aparecer do nada e colocar mais lenha na fogueira. Nesta segunda-feira (6), o chef de cozinha opinou sobre a polêmica no comentário da publicação de Hugo Gloss a respeito do assunto.: "Gugu jamais subiria para consertar ar-condicionado". Thiago garante ter sido namorado do ex-apresentador da Record durante oito anos.

Em entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda.', de Rogério Vilela, Rafael Ilha falou sobre a vida, a carreira e a morte Gugu Liberato, seu ex-patrão na época do grupo Polegar, em novembro de 2019. Para o campeão de 'A Fazenda 10', a explicação de que teria entrado no forro da casa para fazer algum reparo no ar-condicionado não é verdadeira.



"Eu estava gravando 'Troca de Família' para a Record e não acreditei, aliás, não acredito até hoje. Estava lavando a louça na hora e escutei o William Bonner falando", começou dizendo o artista, reafirmando logo na sequência: "Eu sei o que realmente aconteceu, e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'Vou trocar essa lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu".