Fiuk e Thaisa Carvalho - Reprodução

Fiuk e Thaisa CarvalhoReprodução

Publicado 07/09/2021 05:00 | Atualizado 07/09/2021 10:35

Fiuk e a atriz Thaisa Carvalho não postam fotos do casal, mas dão indícios que estão juntos, sim, e apaixonados. No feriadão prolongado, os dois ficaram hospedados em um hotel de luxo na cidade de Brotas, interior de São Paulo, e fizeram vários cliques em lugares bem parecidos. Para completar, os pombinhos ainda marcaram o nome do local, onde desfrutaram de um final de semana romântico. Quem também andou curtindo as fotos da dupla foi Fernanda Pascucci, mulher de Fábio Júnior.