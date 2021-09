Virginia Fonseca e o carro novo - Reprodução

Publicado 06/09/2021 20:11

Virginia Fonseca publicou um vídeo nesta segunda-feira (6), em seu canal no YouTube, contando que ela e o marido, o cantor Zé Felipe, compraram um carro novo, um jaguar F Pace, no valor de R$ 478 mil, com o interior todo vermelho. "Muito mega potente e todo automático", começou a influenciadora que ainda fez um test-drive com a nova 'máquina'.

"Aqui em casa nós temos dois carros, que são da minha mãe. A gente estava precisando de mais um porque minha mãe tem que ir no hospital, o outro sai para fazer compras, e ficava eu ou Zé Felipe sem carro. A gente precisava de mais um carro para ficar com a gente, porque nossa família é imensa. Não tem como sair todo mundo com a gente num carro porque não cabe, e os assessores que andam com a gente", ela explica no vídeo.