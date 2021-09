Gabriela Pugliesi estava tentando engravidar através da fertilização in vitro - Reprodução Internet

Publicado 06/09/2021 18:17 | Atualizado 06/09/2021 18:21

Gabriela Pugliesi sempre quis ser mãe. No ano passado, a influenciadora tentou engravidar do então marido Erasmo Viana e não conseguiu. Nesta segunda-feira (6), ela contou que passou por alguns procedimentos e não conseguiu. O casamento acabou, hoje, ela namora outra pessoa e diz que tem a consciência de que não era o momento para ser mãe. "Passei um ano tentando engravidar, tomando hormônios sem pausa. Fiz algumas FIVs (fertilização in vitro) e inseminações. Não rolou. Sou totalmente saudável", começou.

Namorando atualmente o artista Tulio Dek, ela confessou que resolveu congelar óvulos e que não tem pressa de ser mãe. "Hoje só agradeço por não ter ficado grávida naquele momento. E acredito mais ainda que tudo é no tempo de Deus e que Ele cuida de absolutamente tudo. Não tenho pressa, sei que vai vir na hora certa. E agora mais do que nunca tô tranquila com relação a isso. Filho sabe a hora de vir", completou a também empresária, de 35 anos.