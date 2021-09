Pelé manda recado ao Santos — Foto: Reprodução - Reprodução

Publicado 06/09/2021 15:48 | Atualizado 06/09/2021 15:57

Aos 80 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, revelou nas redes sociais nesta segunda-feira (6) que foi operado para a retirada de um tumor no cólon direito. Na semana passada, esta coluna contou em primeira mão que o ex-jogador de futebol tinha sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um desmaio em casa. Na ocasião, a assessoria do maior jogador de futebol de todos os tempos informou que era só exames de rotina.



"Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana", afirmou Pelé em nota.



O ex-jogador aguarda os resultados dos exames para saber o que era a lesão suspeita. "Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos", completou.