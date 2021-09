Sabrina Valerio - Divulgação

Sabrina ValerioDivulgação

Publicado 07/09/2021 05:00

O Concurso Miss Rio de Janeiro 2021 já tem data marcada: dia 22 de setembro. Uma das candidatas que vem chamando a atenção pela beleza é a influenciadora Sabina Valerio que vai representar a cidade do Rio de Janeiro. Aos 26 anos, ela é bissexual assumida e conta que está preparada para enfrentar críticas e opiniões polêmicas sobre a sua orientação sexual. "Muitas pessoas têm o conceito de que a bissexualidade está atrelada à promiscuidade e à depravação. Além, claro, do fetiche machista ao qual nós, mulheres bissexuais, estamos expostas. Essas questões muitas vezes ocasionam falta de respeito conosco", expõe Sabina, que está otimista com relação a disputa pela coroa e a tradicional capa vermelha da mulher fluminense mais bonita.