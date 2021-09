Suzy Cortez - Vanessa Dalceno/Divulgação

Publicado 07/09/2021 04:52 | Atualizado 07/09/2021 07:54

Musa do OnlyFans, Suzy Cortez não esconde de ninguém o desejo de ser mãe. Um exemplo disso é que ela já está planejando congelar seus óvulos para engravidar em 2022.

Se for menino, a modelo paulista já pensa na possibilidade de batizar o filho com o nome de seu ídolo argentino, o jogador de futebol Lionel Messi. O motivo? "Ele marcou minha vida de inúmeras formas, quero me lembrar dele para sempre!", garantiu à coluna.