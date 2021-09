Munhoz, do duo com Mariano, e Fernanda Keulla - Divulgação

Publicado 06/09/2021 15:13 | Atualizado 06/09/2021 17:51

Fernanda Keulla, que venceu a décima terceira edição do 'Big Brother Brasil', comandou o 'Vídeo Show', o 'Rede BBB' e acabou de estrear o seriado 'Perrengue Love', no IGTV, foi até o Pantanal apresentar uma série para o Hey ho!, um recém-lançado portal de conteúdo, e embarcou numa expedição gastronômica em busca das melhores receitas, ingredientes e sabores da região.



Entre uma comilança e outra, a mineira aproveitou para fazer um safári e ver de pertinho os bichos selvagens. Ao se aventurar a alimentar os jacarés, 'pegou amizade' com a Antônia e o Tonhão, como carinhosamente os apelidou.

O que a apresentadora não esperava é que um dos enormes animais fosse partir para cima. A sorte é que o cantor Munhoz, do duo com o Mariano, estava perto e gritou para ela se afastar. Um grande susto que virou história para contar e mostrar!