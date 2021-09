Pe Lanza, ex-integrante do Restart - Rodrigo Takeshi/Reprodução

Pe Lanza, ex-integrante do RestartRodrigo Takeshi/Reprodução

Publicado 06/09/2021 12:07 | Atualizado 06/09/2021 12:29

Chegou às plataformas digitais, 'Transbordar', primeiro single da carreira solo do cantor, compositor e produtor Pe Lu, conhecido por seu trabalho na banda Restart e no duo eletrônico Selva. Ao lado de Pedro Altério, o músico canta sobre a ânsia da espera pelo momento com a pessoa amada.

"Eu e o Pedro éramos amigos de Instagram, e aí, num belo dia, ele me mandou a melodia. Sentamos então pra escrever, e nasceu 'Transbordar', que vem com uma mensagem de amor. Essa música, com certeza, guarda um pedaço de mim que venho ansiando pra colocar no mundo. Isso é a união de tantas coisas bonitas que tenho aqui, que nem sei dizer o tamanho da minha felicidade", destacou o artista, ressaltando que o videoclipe já está disponível no YouTube.