MC Kevin e Deolane Bezerra - Reprodução Internet

Publicado 06/09/2021 09:57 | Atualizado 06/09/2021 10:28

Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, foi uma das convidadas da semana do programa 'Mazzafera Talks', do influenciador digital Matheus Mazzafera.

Ao longo do bate-papo, a advogada criminalista fez uma série de revelações. Uma delas é que agora quer ser artista e que já está fazendo aulas para ser DJ. Também disse que o funkeiro foi e sempre será 'o grande amor da sua vida'.

Porém, ao ser questionada como os dois se conheceram, contou que namorava na época, mas de tanto Kevin insistir, acabou cedendo. Por fim, revelou que 'quem perdoa é Deus' e que quer ver os culpados pela morte pagando pelos seus atos.