Felipe Ret - Reprodução de internet

Felipe RetReprodução de internet

Publicado 06/09/2021 09:40 | Atualizado 06/09/2021 09:41

Um dos rappers mais famosos do Rio de Janeiro, Filipe Ret foi parar nos trends topics do Twitter no último final de semana. Um fã chamado Thiago Moreira queria curtir uma apresentação do cantor e devido a falta de condições financeiras, fez uma postagem no Twitter. Ele acabou sendo respondido pelo ídolo, que financiou sua ida até o local.

Tudo começou quando Thiago compartilhou com os seguidores seguinte postagem: “Mó vontade de curtir esse show do @FilipeRet mas esse salário merda desse país limita muito. Paguei as contas todas e agora tô duro e vou ficar na vontade”, escreveu ele. Ret viu a postagem, e respondeu o jovem, morador de Santíssimo, na zona oeste do Rio: "Qual teu PIX?”.

O fã, então, explicou que não entendeu tantas mensagens. "Todo mundo me mandando mensagem, falando pra mandar logo a chave PIX, só que naquele momento o que menos importava era o dinheiro".

Filipe enviou a Thiago a quantia de R$300 para locomoção e gastos no local. O dinheiro rendeu. "Eu curti bastante, parte do dinheiro foi usada pra locomoção até o evento e uma parte junto com amigos a gente inteirou e comprou algumas cervejas durante a noite. Outra parte eu guardei pra curtir o pós show", conta ele.

Ele conta sobre o momento que antecedeu o presente de Ret. “Então, eu estava primeiramente arrumando a casa ouvindo o álbum 'Revel', que foi lançado em 2015. Bateu uma nostalgia da época que eu tinha um fã-clube dedicado ao Filipe... Num momento de reflexão eu postei aquilo como uma forma de desabafo, porque eu uso o Twitter para desabafar às vezes".

Thiago continua: "Fiquei em choque porque eu sou fã do Filipe tem 7 anos e mesmo sabendo que ele é um cara iluminado eu fiquei sem reação. Eu não estava no Twitter na hora e quando entrei vi toda a repercussão que aquilo tinha tomado".