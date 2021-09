Gugu Libertato e Rafael Ilha - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2021 09:23 | Atualizado 06/09/2021 10:38

Em entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda.', de Rogério Vilela, Rafael Ilha falou sobre a vida, a carreira e o trágico óbito de Gugu Liberato, seu ex-patrão na época do grupo Polegar, em novembro de 2019. Segundo seu ponto de vista, a explicação de que teria entrado no forro da casa para fazer algum reparo no ar-condicionado não é verdadeira.



"Eu estava gravando 'Troca de Família' para a Record e não acreditei, aliás, não acredito até hoje. Estava lavando a louça na hora e escutei o William Bonner falando", começou dizendo o artista, reafirmando logo na sequência: "Eu sei o que realmente aconteceu, e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'Vou trocar essa lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu".



Depois, questionado por Vilela, não soube responder ao porquê dessa interpretação. "Acho que poderiam ter contado a verdade. Só acho isso, não teria problema. Foi uma fatalidade, mas não acho justo. Fui ao velório, falei com a família e sei que ele está em um bom lugar agora, olhando lá de cima, e isso é o que importa. A saudade vai ficar mesmo!", destacou, sem minimizar os elogios.

"Era o melhor apresentador do Brasil. No momento, era! O cara mais versátil, o cara fazia qualquer coisa, 'A Fazenda', 'Troca de Família', jornal, programa de auditório, o 'Canta Comigo', tudo'", emendou em outro trecho do bate-papo, disponível no YouTube.