06/09/2021

Sem sombras de dúvidas, a Globo fez a melhor escolha ao colocar Luciano Huck aos domingos. O ex- comandante do 'Caldeirão do Huck' está mais do que preparado e seguro para esse grande desafio. Tudo estava pronto para Luciano chegar aos domingos depois do mega clássico de futebol Brasil e Argentina, mas como quem sabe faz ao vivo, o jogo não aconteceu e o apresentador teve que levantar a audiência de um filme enlatado que ninguém sabia que iria ao ar. Claro que Luciano tirou de letra o desafio e em exatos cinco minutos de programa subiu de 13 pontos para 18 pontos de audiência, chegando a bater 20 pontos nesse intervalo.

De cara, Huck teve o cuidado de explicar por que estava naquele lugar e horário. Como bom parceiro que é, fez questão de prestar as devidas homenagens a Faustão e Tiago Leifert, jogado aos domingos de supetão no meio de mudanças inesperadas. Mais do que isso: Luciano foi educado para entrar pela primeira vez aos domingos na casa da dona de casa que estava acostumada com Fausto Silva. Nenhuma grande promessa foi feita, a todo momento Luciano deixava claro que aquilo também era novo para ele e que daria seu melhor para entregar um bom produto ao telespectador, sempre de forma calma e respeitosa. Fica evidente que o apresentador entendeu quem é seu novo público e como ele funciona. Talvez a segurança de já ser líder aos sábados e ter uma história já escrita na TV brasileira tenha tido efeito calmante em Huck. Afinal, ele não precisa provar mais nada para ninguém. Esta colunista que voz escreve só não entende por que a Globo cisma em colocar bandas em todos seus programas. Elas tem pouca utilidade e normalmente ficam como parte do cenário. Desnecessário!

O 'Quem quer ser um milionário' foi o que era aos sábados, mas o formato parece ter sido aceito pelo público - ao menos assim de cara. Só teremos certeza de tudo com, no mínimo, um mês de programa. Ficou provado que programa gravado tem seus problemas, haja vista que, durante o quadro, foi citado com elogios o jogo que não aconteceu entre Brasil e Argentina. Coisa que a edição poderia ter cortado. Vítima desse fatídico jogo, Luciano mais uma vez teve que rebolar e se saiu muito bem, explicando a seu público o que havia acontecido. Ser didático no primeiro programa foi uma das maiores qualidade do novo comandante do 'Domingão'.

Luciano soube ser grato a todos que lhe ajudaram durante toda sua caminhada. Até diante de Xuxa, enquanto agradecia o apoio que teve da loira quando chegou à emissora dos Marinho, teve a delicadeza de não se esquecer de citar Marlene Mattos, que lhe foi muito parceira nesse início. Os gratos merecem o sucesso.

O quadro 'Show dos famosos', ao menos no último domingo, foi somente um bom bate-papo, dado que as caracterizações e apresentações estavam bem meia boca, ao ponto de Fiuk e suas chatices terem sidos responsáveis pelo ápice do quadro. Quem roubou a cena mesmo foi Boninho, com a promessa de vir vestido de Aracy de Almeida ao júri nas próximas semanas. Essa colunista aguarda ansiosamente por isso e irá lembrar o diretor dessa promessa. Boninho tem se mostrado, além de bom diretor atrás das câmeras, um personagem dos mais interessantes na frente das lentes.

Huck fala com a massa e tem esse dom. Podem até criticar seus quadros 'assistencialistas', mas é isso que o aproxima do público, porque num país de tanta miséria como o Brasil, ele, mesmo que por alguns minutos, traz esperança à população de dias melhores. Luciano é o sonho do cidadão esquecido e que, por vezes, só quer sua casinha arrumada para viver com mais dignidade, ou seu carro andando de novo, ou só ter a oportunidade de realizar aquele sonho distante, como estar num dos programas de maior audiência da Rede Globo e ainda cantar com Luan Santana e Alcione. Luciano é o novo dono dos domingos porque sabe tocar as pessoas.