Ana Luiza Sparrapan e Debby LagranhaDivulgação

Publicado 06/09/2021 08:39

No oitavo mês de gravidez, Debby Lagranha foi uma das gratas surpresas na passarela do desfile em prol da Associação dos Amigos da Infância com Câncer (Amicca), no Sítio Lajedo, que fica em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Além da ex-participante do reality 'Power Couple Brasil', da RecordTV, a atriz mirim paulistana Ana Luiza Sparrapan, sósia de Marina Ruy Barbosa, também brilhou em cena e não escondeu a alegria em poder usar sua profissão para fazer o bem.

Após o encerramento da ação, que contou com o show da cantora Marina Pelosi e a participação de outros artistas, as duas fizeram questão de posar para os fotógrafos de plantão.