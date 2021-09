Isabelita dos Patins - Reprodução

Isabelita dos Patins ficou surpresa com o convite do decorador e banqueteiro, Eder Meneghine, que se casa com o mineiro Dyl Reis, amanhã, Feriado da Independência. A artista vai levar as alianças dos noivos até o altar da cerimônia em uma casa na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. "Muito chique. Me senti honrado com o convite". A festa será para 80 convidados e seguirá todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.