Gisele Bündchen - Reprodução

Publicado 06/09/2021 05:00

Gisele Bündchen já está entre nós e a modelo veio ao Brasil para cumprir alguns compromissos profissionais. Um deles é para a Ambipar, líder em gestão ambiental, da qual se tornou acionista, integrante do Comitê de Sustentabilidade e ainda embaixadora da marca, atuando na promoção da imagem institucional e de seus produtos e serviços, especialmente nas ações relacionadas a ESG (Environmental, Social and Governance), além de campanhas publicitárias. A coluna já ficou sabendo que as gravações terão duas locações: amanhã, em Nova Odessa, no interior de São Paulo, na fábrica do grupo, e na quarta (8), em um espaço paulistano.