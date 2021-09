Carla Perez e Xanddy - Reprodução

Carla Perez e XanddyReprodução

Publicado 06/09/2021 05:00

Xanddy e Carla Perez completaram 20 anos de casados e o vocalista do Harmonia do Samba resolveu fazer uma homenagem à mulher neste feriadão. O casal, que está em Salvador, escolheram viajar de barco pela orla baiana. "Taí duas coisas que amo demais: Ela e o mar. Te amo, Carla Perez", escreveu. Recentemente, a ex-dançarina do É o Tchan contou que o casal tem ainda muito fogo e entregou: "Segurar esse tchan cansa".