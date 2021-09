Adriana Bombom - Reprodução

Publicado 06/09/2021

Adriana Bombom é uma das participantes do novo reality do programa 'Hora do Faro', da RecordTV, chamado 'Famosos em Apuros', que estreia neste domingo (12). "Foi punk. Eu, a Luiza Ambiel e a Li Martins saímos de todas as nossas zonas de conforto e ralamos muito. Fizemos coisas que nunca imaginávamos como pegar caranguejo em um mangue, pescar em alto mar, vencer provas para ter comida, banho quente, melhor cama, spa e outras regalias. Foram dias muito intensos e sem descanso", assume.

Bombom entrega que, apesar de todo esforço e até mesmo das tretas entre Luiza e Li, foi o melhor reality que já participou. "Eu gosto dessa coisa de competição e, por incrível que pareça eu conseguir não me estressar", conta a apresentadora que espera ganhar os R$ 30 mil como prêmio. "No outro domingo, dia 19, será a final com votação aberta. A campeã será escolhida pelo público. Eu espero que o povo me escolha. Veja a minha entrega, a minha vontade e garra. Fui muito eu, muito coração", finaliza.