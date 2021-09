Luísa Sonza - Reprodução

Luísa SonzaReprodução

Publicado 06/09/2021 16:40

Luísa Sonza nunca escondeu o inferno que tornou a sua vida desde que passou a ser atacada por haters logo após o anúncio de sua separação do humorista Whindersson Nunes e, em seguida, o anúncio do namoro com o cantor Vitão. A cantora revelou que conseguiu processar muitos internautas e que até recebeu ameaças de morte. "Eu processei muita gente, tenho bastante Boletins de Ocorrências e até com m ameaças de morte. Quando a ameaça é real tem que fazer boletim de ocorrência. Já recebi foto de arma, minha família também. Eu tenho que cuidar".

Ela também abriu o jogo sobre os problemas psicológicos que os ataques na internet lhe causaram e que não para de pensar nos xingamentos. Qualquer coisa da minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo que as pessoas estão me xingando muito e que a galera vai acabar comigo no outro dia."