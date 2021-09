Rose Miriam - Reprodução

Publicado 06/09/2021 19:44

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo completou 58 anos nesta segunda-feira (6) e ganhou uma festa das amigas em sua casa na cidade de Miami, no Estados Unidos. A ex-médica fez questão de tirar fotos com todas as pessoas que participaram da celebração e a ausência do filho mais velho, João Augusto, chamou a atenção dos seguidores. Recentemente, o rapaz, de 19 anos, criticou a emancipação das irmãs Marina e Sofia, de 17, e se colocou ao lado da tia, Aparecida Liberato, na briga judicial pelo herança do apresentador da RecordTV. Quem estava entre os convidados foi Zilu Godoi.